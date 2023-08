Anche se preoccupati per la caduta, in casa Sanna, a Sindia, dopo aver avuto notizie sulla salute di Carlo, sono usciti in strada a festeggiare.

Come per il Palio dell'Assunta, vinto nel 2017, la notizia si è diffusa in un baleno nel paese e nel circondario. Immediatamente il sindaco, Francolino Scanu, si è recato nell'abitazione della famiglia di Carlo Sanna che, con la contrada dell'Oca e col cavallo Zio Frac, scosso, di una scuderia di Pozzomaggiore, ha ancora una volta vinto il prestigioso Palio Siena. «È la vittoria dell'intero paese», commenta il sindaco, «grazie Carlo».

Il padre del fantino, Tore Sanna, appare fortemente commosso. Abbraccia la moglie, Maria Cossu e il telefono in pochi minuti è diventato rovente: «Mi stanno arrivando telefonate dagli amici, dai parenti. Ora usciamo in strada, a festeggiare».

L'abbraccio è dell'intero paese, ma anche da tanti amici di Macomer, Suni, Bosa, Bortigali, Silanus, Pozzomaggiore e da mezza Sardegna. Ai genitori si uniscono anche il fratello Nicola, le sorelle Fabiana e Anita. Caroselli di auto e tanti brindisi. Ancora una volta la famiglia riceve l'abbraccio dell'intero paese, così come avvenne 6 anni fa. È festa.

Sarà però festa grande i prossimi giorni quando Carlo Sanna rientrerà in paese per partecipare alla festa paesana, che non vuole assolutamente perdere.

© Riproduzione riservata