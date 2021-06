Il 28 ottobre 2015 sparò due colpi di pistola contro l’auto di un imprenditore di 60 anni a Orune.

Oggi, diventata definitiva la sentenza d’appello pronunciata a Sassari lo scorso 12 giugno, i carabinieri della Compagnia di Bitti e della stazione di Orune lo sono andati a prelevare nella sua abitazione e lo hanno condotto in carcere.

Francesco Digogliu, allevatore 55enne di Orune, è stato condannato a 4 anni e 10 mesi per tentato omicidio, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione.

Le indagini portarono in due giorni all’identificazione dell’uomo. A settembre 2017 è arrivata la condanna in primo grado, confermata poi in appello.

(Unioneonline/L)

