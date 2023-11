Incidente stradale lungo la statale 128 tra Ovodda e Gavoi. Un autoarticolato – che trasportava una grossa lastra di granito – si è ribaltato dopo essere uscito fuori dalla carreggiata.

Illeso l’autista, che ha riportato solo alcune escoriazioni curate dai medici del 118 e dalla guardia medica di Ovodda.

Sul posto le Forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro per il recupero dell'autoarticolato. Da accertare le cause dell'incidente. Non si esclude che l'autista abbia perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.

