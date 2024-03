«C'è solo la volontà di qualcuno di diffamarmi e mettermi in cattiva luce, e questo a pochi giorni dal grave attentato al Comune». Franco Saba, sindaco di Ottana, è tra l'amareggiato e l'arrabbiato.

Dopo due anni, da qualche giorno, su alcune chat private circola una foto scattata due anni fa durante il Carnevale. In tre, compreso un assessore, si erano fatti immortale nell'ufficio del primo cittadino, in costume da gerarca fascista (Mussolini) e poi da due famosi dittatori dell'epoca.

«Ogni anno per il Carnevale si scelgono i temi più disparati per travestirsi - precisa Franco Saba -, in paese abbiamo visto sfilare Mao, Stalin, Mussolini, Freddie Mercury, Andreotti e tanti svariati personaggi. I tre, nel pomeriggio, erano saliti in comune per il caffè durante il loro giro per case e uffici del paese proprio per farsi invitare».

Secondo il primo cittadino a Carnevale, e quello di Ottana è uno dei più famosi non solo per le maschere tradizionali, «tutto vale». «Ma - precisa Franco Saba – ora chi ha pensato di riesumare quella foto lo fa per colpirmi. E non fa piacere soprattutto in questi giorni in cui le tensioni non sono mancate». Per questo il sindaco ha deciso di presentare una denuncia.

© Riproduzione riservata