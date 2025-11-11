Momenti di paura questa mattina, intorno alle 10, lungo la strada statale 131 al chilometro 33, poco prima del bivio per Orotelli.

Una donna di Nuoro, alla guida della propria auto, è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo si è ribaltato, terminando la corsa in mezzo alla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra 2A del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e l’intera area interessata dall’incidente. Presenti anche due pattuglie della polizia stradale di Nuoro, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico e due ambulanze del 118, accorse per prestare i primi soccorsi.

© Riproduzione riservata