Operazione della polizia nelle prime ore della mattinata a Orgosolo, dove sono in corso diverse perquisizioni nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla ricerca di armi.

Gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro del Commissariato di Orgosolo stanno eseguendo controlli e accertamenti in varie abitazioni e nei confronti di più persone, nell’ambito di un’operazione coordinata che interessa diverse zone del paese. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sugli esiti delle perquisizioni né sul numero esatto delle persone coinvolte.

Le attività investigative proseguono sotto la direzione degli inquirenti, che stanno verificando eventuali collegamenti con precedenti episodi oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

L’operazione è tuttora in corso e ulteriori informazioni potrebbero emergere nelle prossime ore.

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