Sono state ritrovate durante la notte, completamente incenerite in località Sa Costa, alla periferia di Orgosolo, il furgone Fiat Scudo e la Volkswagen Golf usate lunedì mattina dai tre banditi armati e mascherati per compiere la rapina al furgone dei valori bollati in pieno centro ad Orgosolo.

L’allarme alle 23.30, a darlo una pattuglia della polizia del Commissariato di Orgosolo che ha notato il bagliore, avvisando i carabinieri (titolari dell’indagine) e i vigili del fuoco.

Un incendio scoppiato molto prima e che nonostante la vicinanza alle case non avrebbe registrato una telefonata d’allarme. Così i due mezzi, nonostante l’arrivo dei vigli del fuoco, sono andati completamente in fumo insieme alle tracce che gli inquirenti speravano di ritrovare.

