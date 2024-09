Il canto popolare perde Tziu Nicola Pira (92), fondatore e voce del Tenore Untana Vona di Orgosolo.

Per Pira, scomparso in mattinata al San Francesco di Nuoro, da alcuni anni l’abbandono dei palchi musicali, pur mantenendo saldo il legame col sodalizio da lui fondato.

Unanime il cordoglio al paese natale e fra gli appassionati in tutta l’isola.

«Ahie bonu viazu ziu Nicò, grazie de tottu sos hunsizos e su postu i m'azzes lassau», il commento di Antonello Caggiu, oggi voce del Untana Vona.

Vari i post da parte di popolari profili social, come “La Magia che avvolge Orgosolo” che in suo ricordo ha scritto: «Ci sono uomini che pensi possano vivere in eterno, la vita però ci riserva sempre un finale diverso. Ciò che sarà sempre indelebile sarà la sua voce, considerata una delle voci più belle e carismatiche dell'intera isola».

Per poi aggiungere: «Generazioni hanno ascoltato, adorato e cercato di prendere spunto da lui. Un interprete che ha saputo far appassionare anche chi è lontano dalla musica a tenore».

