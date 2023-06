Per tutti a Orgosolo è “Tzia Michela”, e lo scorso 1 giugno nella sua casa di Orgosolo ha spento le 107 candeline. Questa mattina tzia Michela Battasi ha ricevuto il direttore della filiale provinciale di Nuoro di Poste Italiane Andrea Madeddu, il responsabile provinciale risorse umane Francesco Maria Santisi e il direttore dell’ufficio postale del paese, Massimo Marcias, che le hanno voluto rendere omaggio con una breve e cordiale visita presso l’abitazione in cui risiede.

Un gesto di attenzione per quella che è la loro più affezionata e certamente più “grande” correntista. Non una cosa scontata soprattutto per chi, come succede spesso per le generazioni di Tzia Michela, è abituato a conservare i propri risparmi sotto il materasso.

Nata a Orgosolo nel 1916, madre di 5 figli, nonna di 15 nipoti e bisnonna di diversi pronipoti, tzia Michela ha sempre alternato il lavoro nelle campagne del paese alla cura della famiglia e della casa. Nel corso dell’incontro i vertici provinciali di Poste hanno consegnato alla ultracentenaria un attestato, a suggello dell’affetto per la fiducia. «Gentilissima signora Michela, Poste Italiane Le porge i suoi omaggi e La ringrazia per la stima e la fiducia dimostrate nei confronti dell’Azienda nel corso degli anni». Questo il testo della pergamena consegnata durante una cerimonia a “Tzia Michela” che al termine ha ringraziato tutti, dando appuntamento per il prossimo 1 giugno.

© Riproduzione riservata