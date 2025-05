Riapre oggi l’ufficio postale di corso Vittorio Emanuele a Orune, dopo la chiusura temporanea disposta per consentire gli accertamenti a seguito del tentativo di rapina avvenuto mercoledì 30 aprile.

Prima della chiusura della mattina, un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nella sede cercando di compiere una rapina. Durante l’azione ha strattonato una dipendente, per poi fuggire senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Tante le perquisizioni nell'immediatezza da parte dei Carabinieri

Con la riapertura odierna, l’ufficio torna pienamente operativo, assicurando anche il regolare pagamento delle pensioni di maggio, in linea con quanto avviene negli altri 82 uffici postali della provincia di Nuoro.

La sede di Orune è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Poste Italiane conferma il proprio impegno nel garantire continuità, efficienza e sicurezza nei servizi offerti alla cittadinanza.

