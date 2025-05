Entra nel vivo oggi a Nuoro la festa di San Domenico Savio, con un ricco programma di eventi religiosi e civili che accompagneranno la comunità fino a martedì 6 maggio.

Oggi l’appuntamento è alle 21 con una serata musicale tutta al femminile: sul palco Tiziana Coro, Stefania Coro, Michela Capra e Betty Uscidda per la Ladies Night. A seguire, spazio alla musica da ballare con DJ Gabriele Tolu.

Domani, sabato 3 maggio, alle 15, si terrà il torneo di calcio a 5 in ricordo di Patryk e Ythan, i due ragazzini nuoresi di 13 e 15 anni morti la sera della scorsa Pasquetta, nel crollo di un casolare vicino alla chiesa, un momento di sport e memoria condivisa.

La sera, alle 21, la tradizione sarà protagonista con la serata Folk presentata da Alice Berria. Sul palco l’associazione etnica Melodias Arcanas, con balli cantati e canti a chitarra interpretati da Tonino Pira, Marco Manca, Totore Chessa, Bruno Maludrottu, Gianuario Sannia, e tanti altri artisti del territorio.

Non mancheranno il gruppo folk Saludos di Nuoro e i giovani del gruppo Minifolk San Domenico Savio. A chiudere la serata ancora musica con DJ Gabriele Tolu.

Domenica sarà una giornata dedicata a famiglie e bambini: dalle 11.30 giochi gonfiabili, passeggiate a cavallo con i pony e alle 13 il pranzo comunitario.

Nel pomeriggio, alle 15, andrà in scena la rappresentazione del Gruppo Teatro Don Bosco, seguita alle 16 dall’estrazione della lotteria e alle 17 dalla merenda conclusiva con i saluti del Comitato.

Intanto prosegue ogni sera alle 19 la Novena in preparazione alla festa liturgica, che si concluderà lunedì 5 maggio con la celebrazione presieduta da don Paolo Carzedda. Il tema scelto per quest’anno è “San Domenico Savio, testimone di speranza”, e ogni giornata della Novena è stata dedicata a un valore fondamentale della vita comunitaria, come la famiglia, l’oratorio, l’Eucaristia e la chiamata alla missione.

Il culmine delle celebrazioni sarà martedì 6 maggio, con la processione alle 18 e la Santa Messa solenne alle 19.

© Riproduzione riservata