Incidente stradale intorno alle 12:30 di oggi al chilometro 37, nei pressi del bivio per Oniferi. La 1A della sede centrale dei vigili del fuoco è intervenuta per soccorrere un'auto che è uscita fuori strada, finendo in cunetta.

A bordo del veicolo c'era un giovane trentenne originario di Desulo. Dopo aver compiuto varie carambole nella corsia di marcia, l'auto ha terminato la sua corsa senza coinvolgere altre vetture.

Il giovane è stato trasferito in ospedale a Nuoro con un'unità base del 118 per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Ottana, che hanno eseguito i rilievi per stabilire le cause dell'incidente.

(Unioneonline/v.f.)

