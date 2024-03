Un importante riconoscimento, in arrivo dalla Capitale, per quella manifestazione che a Ollolai chiamano con orgoglio “l’evento dell’estate in Barbagia”. Il 12 marzo, alle 14, a Roma la Pro Loco del paese riceverà il “Marchio di qualità, Pali-Cortei e Rievocazioni storiche” voluto dall’Ente Pro Loco italiane. Tutto possibile grazie al Palio degli Asinelli, appuntamento che da anni permette a Ollolai di farsi conoscere ben oltre i confini isolani.

La cerimonia di premiazione nazionale si svolgerà nella Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama. L’iniziativa, promossa dalle senatrici Cinzia Pellegrino e Maria Nocco, vedrà presenti a Roma il sindaco di Ollolai Francesco Columbu, il presidente della Pro Loco ollolaese Alessandro Daga e il presidente dell’associazione Palio degli Asinelli Pier Paolo Soro.

«Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto del consiglio di amministrazione, dei soci e dei numerosissimi volontari della Pro Loco che dal 2001, ininterrottamente, collaborano per quest’evento - spiega Pier Paolo Soro - Indispensabile il supporto e la disponibilità del Comune di Ollolai, dell’assessorato al Turismo della Regione, del Bim Taloro, dell’Unione dei Comuni della Barbagia e della web-tv Sardegna Live, che hanno reso possibile la realizzazione del palio in questi anni».

