«Dicono di voler difendere la nostra terra, invece la sensazione è che la stiano consegnando agli speculatori», afferma il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu.

«Ditemi voi: cosa dobbiamo fare?». Una voce femminile si leva dalla sala gremita, con tempismo da centometrista allo "start". «Dobbiamo fare la guerra, per mandare a casa questa classe politica». Un uomo, dall'inconfondibile accento olianese, rincara: «Si devono dimettere subito».

Il popolo della Pratobello 24 non indietreggia. Ieri si è dato appuntamento a Oliena, nell'auditorium della scuola media di viale Italia. L'orgoglio identitario riprende vigore, ai piedi del monte Corrasi. In nome di quasi 211 mila firme. Di quell'enorme "no" alla speculazione energetica. Una proposta di legge di iniziativa popolare. Un'esplosione di sardità che ha scaldato l'estate isolana e l'ha movimentata, creando un commovente effetto a catena.

Sì, i sardi si sono dati la mano, «hanno deciso di ribellarsi a questa violenza di Stato», tuona dal palco Mereu. «Non possiamo permettere che questo patrimonio, ovvero la voce di tantissimi sardi, resti inascoltato. Quindi, con la nostra legge abbiamo deciso di percorrere le "vie democratiche" per fermare l'evidente speculazione energetica. Percorreremo questa strada, quella delle "vie democratiche", fino a che sarà possibile».

