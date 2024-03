Attentato incendiario questa notte poco prima delle 2 nel centro abitato di Oliena.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale è intervenuta in viale Italia per un incendio che ha visto coinvolta un'auto di proprietà di un uomo del posto.

Il rogo, di probabile matrice dolosa, ha provocato ingenti danni al veicolo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche una unità radiomobile dei Carabinieri di Nuoro che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.

