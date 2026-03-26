Un uomo di 72 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Nuoro dopo essere stato investito da una Volkswagen Polo mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Deffenu e via Veneto.

Secondo quanto riportato, l’uomo ha riportato un trauma al torace, ma le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il personale del 118 per i soccorsi.

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