La Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha tratto in arresto due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti in due diverse operazioni.

Il primo blitz è avvenuto in un terreno nella periferia di Nuoro, in uso a uomo di 30 anni, dove gli agenti hanno recuperato circa 130 chili di canapa già “sbocciolata” contenuta all’interno di alcuni bidoni.

Nella successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati altri 4 chili di cannabis, confezionata in bustine e, dunque, pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio.

Durante un altro servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio, la stessa la Squadra Mobile, in tandem col Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, ha effettuato, a Nuoro, una perquisizione all’interno dell’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Qui, nascosti in vari punti della casa, sono stati recuperati circa 700 grammi di canapa con alta concentrazione di THC, anche in questo caso già confezionata per lo spaccio.

I due arrestati tratti in arresto sono stati posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Poi il gip di Nuoro ha confermato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

