Con gli studenti impegnatissimi a recuperare le ultime interrogazioni o a prepararsi per gli esami di fine anno scolastico, arriva una nuova interruzione delle lezioni: martedì 20 maggio tutte le scuole situate in diversi quartieri di Nuoro rimarranno chiuse a causa della sospensione dell’erogazione idrica.

Il Commissario Giovanni Pirisi ha firmato l’ordinanza con cui dispone la chiusura degli istituti nei quartieri interessati dalla mancanza d’acqua prevista dalle 8:30 alle 17:00, a seguito della chiusura temporanea del serbatoio di Cuccullio per lavori programmati da Abbanoa.

I quartieri coinvolti sono: Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros, Furreddu.

La decisione si è resa necessaria per motivi igienico-sanitari: senza acqua corrente, infatti, non è possibile garantire l’uso sicuro dei servizi igienici negli edifici scolastici. Per questo, l’ordinanza impone la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole pubbliche, private e paritarie presenti nelle zone interessate.

Tra gli istituti coinvolti figurano numerose scuole superiori, tra cui l’Istituto “Alessandro Volta”, il Tecnico Agrario “Brau”, il Commerciale “G. P. Chironi”, il Liceo Classico “Asproni”, il Liceo Scientifico “Fermi” e l’Istituto “Francesco Ciusa”.

A queste si aggiungono le scuole primarie “Calamida”, “Mereu”, “Furreddu” e il plesso di “Monte Gurtei”, insieme alla scuola secondaria di primo grado “M. Maccioni”. Anche le scuole dell’infanzia di via Trento, via Costituzione, via Togliatti, via Iglesias e via Tempio, così come gli asili comunali di viale Trieste, via Tempio e via Piemonte, resteranno chiusi.

L’ordinanza invita infine i dirigenti scolastici a valutare eventuali ulteriori sospensioni, nel caso in cui non siano garantite riserve idriche sufficienti per svolgere le attività in sicurezza.

