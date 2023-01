La scuola media Borrotzu di Nuoro non riaprirà. Almeno per ora. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu: «I tecnici hanno finito le verifiche statiche, non ci sono problemi strutturali ma dopo i lavori di alcuni anni fa non era stato fatto l’anti sfondellamento. In questi giorni trasferiremo gli arredi in via Tolmino, pensiamo di riuscire a terminare il trasloco entro giovedì o venerdì della prossima settimana».

La scuola Borrotzu di via Gramsci era stata chiusa prima delle vacanze di Natale per via di una crepa che si era aperta sul solaio di un’aula. L’istituto era stato riaperto pochi anni fa dopo una ristrutturazione: durante gli esami di terza media nel 2010 crollò l’ingresso, fortunatamente nessuno si fece male. Ma proprio in quella ristrutturazione nessuno pensò di verificare i solai: dal punto vista statico nessun problema, ma le pignatte dei solai soffrono di sfondellamento. Così avrebbero stabilito i tecnici incaricati dal comune.

Attesi quindi nuovi lavori che dureranno almeno un mese e mezzo.

