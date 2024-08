Case affumicate, qualche centinaio di metri di sterpaglie andato in fumo e preoccupazione questo pomeriggio per i residenti di via Convento per un incendio che si è sviluppato a pochi passi dalla scuola civica di musica nel quartiere di Mughina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro.

© Riproduzione riservata