Domani sera alle ore 20 nella Chiesa Cattedrale Santa Maria della Neve di Nuoro il Vescovo Antonello Mura presiederà la veglia diocesana di preghiera in suffragio di Papa Francesco.

Anche nel nuorese la scomparsa di Papa Bergoglio ha provocato profonda commozione. Nel suo messaggio, subito dopo la diffusione della notizia della scomparsa del Papa “venuto dalla fine del mondo”, il Vescovo Mura, da poco riconfermato alla guida della Conferenza Episcopale sarda, «affidandolo al Dio della vita in pienezza, che lui ha annunciato e testimoniato come Servo dei servi», aveva sottolineato come «ogni sua parola e ogni suo gesto ci rimane come un testamento del suo servizio e del suo amore alla Chiesa. Rimarrà indimenticabile per il suo stile evangelico, l’apertura di cuore e lo sguardo profetico»

