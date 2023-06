Nuoro rimpiange uno dei suoi più stimati medici, Franco Mariano Mulas, scomparso ieri all'età di 81 anni.

Nato a Fonni il 3 maggio 1942, si è laureato in Medicina e chirurgia all'università di Cagliari. Si è poi specializzato a Roma in Igiene e medicina preventiva. La sua carriera di medico inizia a Nuoro, ed è qui che compie alcune delle sue più grandi azioni destinate a rimanere nei cuori di tutti.

Di quegli anni ne custodiscono un ricordo affettuoso i pazienti: «Una bellissima persona e un grande direttore sanitario, che sapeva ascoltare tutti ed era sempre dalla parte dei più deboli - dice l'ex paziente Iole Mulas - Gli sarò sempre grata. Ha risolto tanti problemi, che il Signore lo ripaghi per tutto il bene che ha donato».

Considerato un rivoluzionario anche in politica, ha ricoperto vari incarichi. A lui vanno le parole di stima di Massimo Dadea: «La morte di Franco Mariano Mulas mi rattrista e mi addolora. Insieme, pur da posizioni politiche diverse, abbiamo percorso un lungo tratto di strada all'interno delle istituzioni: prima nel consiglio comunale di Nuoro e poi nel Consiglio regionale. In lui ho sempre apprezzato la capacità politica e amministrativa, l'impegno a favore della sanità pubblica e per fare di Nuoro il terzo polo sanitario della Sardegna. Ricorderò il suo tratto umano, i modi gentili e rispettosi, la sua lealtà e affidabilità. Ciao Franco».

I funerali saranno celebrati a Nuoro domani alle ore 16 nella parrocchia di Nostra Signora delle Grazie.

