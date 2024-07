Rapina aggravata, lesioni e porto di arma da taglio. Sono le accuse mosse dalla squadra mobile di Nuoro e le Volanti a due giovani di Nuoro, accusati di aver aggredito lo scorso 15 luglio davanti ad un circolo di viale Repubblica un anziano a cui hanno sottratto il portafoglio.

I due, difesi da Marco Piredda e Annamaria Musio, sono stati raggiunti domenica sera da una misura cautelare emessa dal Gip di Nuoro, Giovanni Angelicchio, degli arresti domiciliari. Lunedì scorso quando gli agenti della Volante erano intervenuti in viale Repubblica avevano trovato un anziano a terra, sanguinante ed in forte stato confusionale. L'uomo era stato vittima di una rapina, perché non riusciva a trovare il portafogli.

Gli agenti delle Volanti individuavano i due presunti autori dell’aggressione, che stazionavano poco distanti dal bar ove era avvenuto il fatto, con i vestiti ancora macchiati di sangue del malcapitato. In un primo momento i due giovani sono stati denunciati a piede libero per rapina in concorso, e possesso di un coltello. Ma le indagini coordinate dal pm Martina Varagnolo e le immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona, hanno consentito di confermare quanto asserito dalla vittima, ossia che i due giovani si erano avvicinati all’anziano, lo avevano colpito violentemente con calci e pugni anche in viso e, in tale circostanza, portato via dalla tasca il portafogli.

© Riproduzione riservata