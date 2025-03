Allarme nel primo pomeriggio di domenica per un incendio divampato a Nuoro, in via Cucca.

Le fiamme sono divampate dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.

Utilizzando un’autoscala, gli operatori del 115 hanno provveduto a estinguere il rogo, innescato probabilmente da un malfunzionamento elettrico.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza. Non si registrano danni agli appartamenti sottostanti o a persone.

