Volti noti e apprezzati del panorama sanitario nuorese compongono la nuova squadra che affiancherà il commissario straordinario Angelo Zuccarelli alla guida dell’Asl 3 di Nuoro. Sono stati nominati in questi giorni il nuovo direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore dei servizi socio sanitari dell’azienda: tre professionisti con esperienze consolidate e una profonda conoscenza del territorio.

A ricoprire la carica di direttore sanitario sarà il dottor Pierpaolo Bitti, classe 1957, una figura storica della sanità nuorese. Fino al 2024 ha diretto la struttura complessa di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale San Francesco, una delle eccellenze più riconosciute della sanità pubblica locale.

Alla direzione amministrativa arriva invece la dottoressa Paola Raspitzu, volto ben conosciuto nei corridoi dell’Asl di Nuoro. Ha guidato per anni il distretto socio sanitario di Sorgono e ha maturato un lungo percorso nei servizi amministrativi aziendali. Tra gli incarichi ricoperti in passato, anche quello di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza sia all’interno dell’asl che nell’ex Ats, l’azienda per la tutela della salute.

Alla guida dei servizi socio sanitari è stato nominato il dottor Luca Deiana, 54 anni, psicologo e psicoterapeuta, con una solida esperienza nella direzione aziendale e nella comunicazione istituzionale. È stato direttore dell’area comunicazione, formazione e sviluppo organizzativo dell’Areus (l’azienda regionale dell’emergenza-urgenza) e responsabile anticorruzione e trasparenza. Attualmente è anche docente a contratto alla Sapienza di Roma, dove insegna organizzazione e management dei sistemi sanitari nella scuola di specializzazione in psicologia della salute. Il commissario Zuccarelli ha voluto ringraziare pubblicamente i dirigenti uscenti: «Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al dottor Serafinangelo Ponti, al dottor Francesco Pittalis e alla dottoressa Gesuina Cherchi per il prezioso supporto che mi hanno garantito in queste prime settimane di lavoro», ha dichiarato.

E guardando al nuovo assetto ha aggiunto: «Ringrazio Pierpaolo Bitti, Paola Raspitzu e Luca Deiana per aver accettato di affiancarmi in un percorso non facile ma certamente stimolante. Il loro contributo sarà decisivo per rafforzare e migliorare l’offerta socio-sanitaria della nostra azienda». Con queste nomine, l’Asl di Nuoro si prepara ad affrontare sfide future come rilanciare i servizi in un settore in affanno.

