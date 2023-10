Apprensione ieri sera al centro di Nuoro in un condomino al fianco del tribunale, dove un uomo è rimasto chiuso in una stanza del proprio appartamento per un difetto ad una serratura, e non poteva comunicare con l’esterno non avendo con se un telefono.

Insomma, prigioniero nella propria abitazione. I familiari, non riuscendo ad entrare in casa perché il portone era chiuso dall’interno e non riuscendo a comunicare con l’uomo, hanno allertato i soccorsi pensando al peggio.

Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio 118, i carabinieri e vigili del fuoco che una volta dentro l’appartamento con l’ausilio dell’auto scala hanno trovato l’uomo sano e salvo. Tutto si è risolto semplicemente aprendo la porta principale e con un grande spavento per i familiari.

