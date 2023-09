Incidente stradale a Nuoro. Un motociclista è rimasto ferito questa sera in via Tempio. Le sue condizioni non sono gravi.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro, ma secondo alcune testimonianze, quando una Fiat Cinquecento che stava percorrendo via Tempio ha deciso di svoltare su via Maddalena, il motociclista vedendo arrivare nella sua corsia l’auto ha frenato. La due ruote ha perso aderenza e il ragazzo è rovinato a terra.

Ferito ad una gamba è stato portato al pronto Soccorso del San Francesco di Nuoro. Sul posto gli agenti della Municipale

