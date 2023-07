Nuoro dimostra ancora una volta un cuore enorme.

Grazie alle donazioni di venti imprenditori privati della città, che hanno contribuito all'acquisto, questa mattina è stato consegnato al settore Servizi sociali del Comune di Nuoro un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità, acquistato dalla Nuova Mobilità Sarda nell’ambito del progetto di solidarietà sociale “Libertà in movimento”.

La consegna delle chiavi del mezzo, dato al Comune in comodato d’uso gratuito, nel corso di una breve cerimonia a cui hanno preso parte l’assessora Fausta Moroni, i rappresentanti della società e alcuni degli imprenditori che hanno sponsorizzato l’iniziativa.

«Ringraziamo la società Nuova Mobilità Sarda per questo grande gesto di solidarietà e generosità e tutti gli imprenditori nuoresi che hanno contribuito a renderlo possibile – ha dichiarato l’assessora Moroni -. Il mezzo sarà di grande utilità per il trasporto di persone con disabilità, ma anche per gli anziani che, per esempio, abbiano necessità di essere accompagnati a effettuare visite mediche, che sempre più spesso vengono prenotate in strutture lontane da Nuoro. Ora è nostra intenzione bandire una manifestazione d’interesse per affidare il mezzo a un’associazione di volontariato che svolga questo tipo di servizio».

«Siamo felici perché nonostante questo momento di forte crisi economica - spiega Paolo Deriu responsabile del progetto Libertà in movimento -, grazie alla generosità e disponibilità di tanti imprenditori di Nuoro che hanno sponsorizzato il progetto, siamo riusciti a portare avanti il nostro impegno solidale verso i bisognosi».

Il servizio è stato reso possibile grazie agli sponsor locali che hanno partecipato all’iniziativa, ponendo il proprio logo sulla carrozzeria del mezzo.

Nello specifico: Avis Autonoleggio; Coop. Vigilanza La Nuorese; Idro Service; B2M Carrozzeria; Farmacia Carola Meloni; Fishing Time; Roxy Bar; Mondial Udito; Caffè America; Luxenergy; A. F. Corrias; Il Mercatone; AM Italservizi; Mastro Pizza; Caffè 9 3/4; Palassicurazioni; La Stamperia; Efesto Ssrl; Punto Pizza; Nuova Man srl; UnipolSai assicurazioni; Tamatta; Mancal’ottico; Ristorante Tascusì.

Fabio Ledda

© Riproduzione riservata