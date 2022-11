Saranno accese queste pomeriggio le luci dell’albero di Natale dedicato alle donne e contro le violenze di cui esse sono vittime. L’abete natalizio, posizionato all’ingresso della Caserma che ospita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, è stato allestito dai militari in collaborazione con il Club Soroptimist di Nuoro e rappresenta un chiaro e luminoso messaggio contro la violenza di genere.

L’accensione dell’albero, posizionato accanto ad una panchina rossa, è fissata per le 17.30. È decorato con fiocchi color arancio in riferimento alla campagna “Orange the World” promossa dall’ONU, da UNWomen e dalla Federazione Europea di Sorptimist che, in occasione del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza, ha firmato un protocollo d’intesa con il ministero dell’interno. L’abete, posto all’ingresso della caserma di via Sant’Onofrio, che dispone al suo interno di una stanza “Tutta per sé” dove le vittime di abusi possono trovare un ambiente confortevole dove poter esser ascoltate e potranno poi essere accompagnate nel percorso di recupero della propria libertà dalle angherìe, rimarrà illuminato per tutto il periodo delle festività natalizie.

