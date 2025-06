Si è svolto nei giorni scorsi a Nuoro, l’incontro fra il leader del M5S Giuseppe Conte (in città per sostenere il candidato sindaco Emiliano Fenu) e l’Associazione Adesso Basta, da tempo attiva per promuovere la sicurezza stradale in ricordo dei fratelli Matteo e Francesco Pintor, scomparsi in un grave incidente nel Natale 2017.

A raccontarlo, attraverso un video sui social, l’ex premier e la Onlus, rappresentata dal fondatore Giovanni Pintor (fratello di Matteo e Francesco) che, insieme alla rete sta portando avanti una battaglia contro Anas, per migliorare la rete viaria nell’isola.

Per Pintor, l’occasione di ricordare il tragico schianto lungo la SS 129 a ridosso di Orotelli: «Abbiamo sbattuto a circa 60 km all’ora nel guardrail della corsia opposta che era irregolare da 13 anni e che gli avrebbe potuto salvare la vita» e testimoniare di come dal dolore possano nascere impegno e proposte: «Da quel momento - ha aggiunto il giovane - ho iniziato a studiare e ho scoperto che siamo la regione più imbarazzante d’Italia per quanto riguarda le infrastrutture stradali».

Da qui gli impietosi dati sugli incidenti stradali nell’isola: «In Sardegna - ha detto Pintor - muoiono circa 110 persone l’anno. È come se un aereo con 110 persone a bordo, cascasse nella stessa isola ogni anno». Per Adesso Basta che conta 5000 iscritti, l’impegno per responsabilizzare gestori e concessionari stradali: «Crediamo che serva - ha aggiunto Giovanni Pintor - un dialogo costruttivo con chi ci voglia ascoltare indipendentemente dalla casacca che indossa».

Immediata la risposta dell’ex premier: «Da Presidente del consiglio ho affrontato questo tema che è stato anche uno dei dossier di particolare attenzione» per poi fare riferimento alla tragedia del Ponte Morandi: «Se tu hai la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria di un viadotto, ponti e 1800 km di autostrade e ci guadagni sopra- ha detto Conte a Pintor - devi fare gli investimenti, il controllo. E se è crollato vuol dire che non c’è stata prevenzione».

Il colloquio, l’occasione per Giovanni Pintor di consegnare a Giuseppe Conte, una proposta di legge per potenziare l’Ansfisa (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali): «Farla passare da agenzia a autority - ha precisato Pintor - sarebbe un passo importante, controllando questo processo perché deve avere dei poteri sanzionatori reali».

«Se volete sono a vostra disposizione» - ha promesso, infine, il leader cinquestelle per poi rilanciare: «deve essere un’altra società che ti controlla, si assume la responsabilità se succede qualcosa e ci mette una firma».

© Riproduzione riservata