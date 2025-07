Giornata di massima allerta anche nel territorio di Dorgali: a causa dell’elevato rischio incendi e delle fiamme che stanno devandando la vicina Orosei, il Comune ha disposto la chiusura immediata delle spiagge di Cala Cartoe, Cala Osala e Cala Fuili.

A firmare l’ordinanza urgente è stata la sindaca di Dorgali, che ha agito in seguito al bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale, che segnala per la giornata di lunedì 28 luglio una pericolosità estrema – codice rosso – per rischio incendi.

In via precauzionale e per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti presenti lungo la costa, è stato attivato anche il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il coordinamento delle operazioni di emergenza.

L’amministrazione ha ordinato la transennatura e l’interdizione degli accessi alle spiagge, compresi i sentieri lungo la strada provinciale SP BIS, da cui si raggiungono alcune delle calette interessate.

L’intervento sarà eseguito dal personale comunale con il supporto della protezione civile locale. L’ordinanza si inserisce nel quadro delle misure urgenti e contingibili previste dalla normativa nazionale e regionale in caso di emergenze ambientali.

(Unioneonline/Fr.Me.)

