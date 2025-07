Il maxi incendio che sta facendo tremare il Nord Sardegna vicino a Orosei è arrivato fino alla statale 125, costringendo alla chiusura temporanea di un tratto dell’Orientale Sarda, nel territorio appunto di Orosei. La circolazione è tornata regolare poco prima delle ore 13.

Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni per alcune ore, per motivi di sicurezza. Durante lo stop, sono state attivate deviazioni locali per consentire la circolazione in sicurezza mentre i soccorsi proseguono i lavori per il contenimento del rogo e alla bonifica dell’area interessata.

Attualmente nell’area interessata dall’incendio stanno operando cinque squadre dei vigili del fuoco con 13 mezzi al seguito, oltre alla Forestale, ai barracelli, a Forestas e alla Prociv. Inoltre sono presenti 2 elicotteri e 3 canadair.

Il Comune di Orosei ha chiesto, con un appello, di evitare di recarsi nella zona colpita dall’incendio.

