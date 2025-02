Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 131 DCN, all’altezza del bivio per la strada statale 129, nel territorio di Nuoro.

Un automobilista, residente a Macomer, ha perso il controllo della sua Renault Scenic, finendo contro il guard rail in circostanze ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il conducente dall’auto, e le ambulanze del Gies Ottana, Indi Nuoro e Mike Ghilarza, che hanno stabilizzato l’uomo sul posto prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.

Le sue condizioni sono critiche, e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua salute. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico nella zona, con rallentamenti e lunghe code che hanno interessato entrambe le direzioni. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la viabilità e consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo incidentato.

Le cause del sinistro sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Intanto, si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione nelle aree coinvolte e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per evitare ulteriori disagi.

© Riproduzione riservata