Cinque donne e dieci uomini. Da oggi, Nuoro ha ufficialmente i primi barracelli (che diventeranno in totale 48): questa mattina hanno prestato giuramento nella sala di rappresentanza del Comune, davanti al sindaco Andrea Soddu, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato anche il capitano della Compagnia, Gerardo Lallo Manca, il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru, il vice sindaco Fabrizio Beccu e l’assessora all’Ambiente e Protezione civile Valeria Romagna.

La compagnia, già dotata di una sua sede e di due mezzi, un Land Rover e una Fiat Punto, avrà compiti di vigilanza nel territorio comunale e di protezione civile.

Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu lo ha definito «un momento storico. Dopo decenni di assenza – ha affermato - la città di Nuoro ha nuovamente la sua compagnia barracellare, un presidio importante per la sicurezza e la salvaguardia delle nostre campagne. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutti quelli che hanno contribuito a conseguire questo importante obiettivo che ci eravamo prefissati, a cominciare dall’assessora Valeria Romagna che ha seguito dall’inizio l’iter per la costituzione della compagnia e il dirigente Massimiliano Zurru che da subito ne ha colto l’importanza. Ringrazio il capitano Gerardo, Lallo, Manca perché ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, mettendo anima e corpo per la buona riuscita del progetto. Naturalmente, ringrazio anche i volontari che hanno raccolto l’invito a candidarsi e a prestare un servizio a favore della comunità».

Grande emozione da parte del capitano Manca, il quale ha spiegato che sarà approntato un servizio h24 dedicato al monte Ortobene, senza dimenticare le oasi che ricadono all’interno della cinta urbana, come Tanca Manna e il parco di Sant’Onofrio e tutto l’agro.

«Squadre composte da tre agenti – ha aggiunto Manca – monitoreranno periodicamente i siti sensibili, comprese le campagne, teatro di frequenti furti specialmente nelle ore notturne».

La prima pattuglia sarà proprio sull'Ortobene e verrà guidata da una donna. «Aver raggiunto l’obiettivo di ricostituire la compagnia barracellare fa onore all’amministrazione», ha dichiarato il comandante Zurru. «Durante le selezioni dei volontari, l’aspetto che più mi ha colpito è stato il senso di comunità e appartenenza espresso dai candidati. Ho capito che da qui potrà partire un percorso di collaborazione continua che porterà più sicurezza e vigilanza nel territorio».

Ecco gli agenti della compagnia che hanno giurato questa mattina: Marilina Bandinu, Cosimo Brotzu, Pietro Brotzu, Tiziana Manola Brotzu, Cecilia Carai, Marco Delogu, Antonella Ferrando, Stefano Gallus, Giuseppe Ladu, Francesco Antonio Mereu, Giuseppe Morittui, Pietro Paolo Pau, Davide Piga, Graziano Porcu, Bonaria Urgu.

Tutti i barracelli stanno terminando l'addestramento e durante l'orario notturno vigileranno le campagne armati. La compagnia a breve sarà dotata anche di un mezzo antincendio

