Dopo i morti dell’inizio dell’anno in città, arrivano gli autovelox. Il comando della Polizia Locale di Nuoro ha reso noto il calendario e le vie dove verranno posizionati gli autovelox.

Si parte da lunedì 21 agosto con i controlli in via Ballero, viale Repubblica e viale Ciusa. L’autovelox verrà posizionato anche sulla statale 389, la Nuoro Lanusei il 28 agosto ma anche sulla provinciale per Valverde.

Ecco il calendario: lunedì 21 via Repubblica, via Ballero, viale Ciusa. Martedì 22: Via Peppino Catte, Viale Funtana Buddia, Via Sandro Pertini. Mercoledì 23: Viale Murichessa, Viale Della Costituzione, Via Mannironi. Giovedì 24: Via Valverde, Via Della Resistenza, Viale Sardegna. Venerdì 25: Via Mughina, Via Badu e Carros, Via Eugenio Montale. Lunedì 28: strada statale SS 389, Viale Dei Platani, Via Aspromonte. Mercoledì 30: Via Ragazzi del 99, Via A.Segni, Via Lucania. Giovedì 31: Viale Della Repubblica, Via Valverde, Viale Funtana Buddia.

© Riproduzione riservata