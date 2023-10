A Nuoro arrivano i box velox.

Quattro postazioni fisse per il controllo della velocità sono state installate in via Segni, viale Repubblica, viale Funtana Buddia, e viale Sardegna, tutte strade urbane dove il limite di velocità è di 50 chilometri all’ora ma spesso le auto vanno ben più veloci.

Come in viale Repubblica, dove sono avvenuti incidenti anche mortali

