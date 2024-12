Notte di fuoco a Nuoro, dove nella notte sono state incendiate due auto. I vigili del fuoco sono intervenuti prima in via Istiritta e poi in piazza Sebastiano Satta per l’incendio di due autovetture mentre la squadra del distaccamento di Siniscola è intervenuta nella via Truzzu prima e nella via Pietro Micca poi dove sono state coinvolte 4 vetture.

Le squadre dei vigli sono state impegnate nell’estinzione delle fiamme e nella messa in sicurezza dei siti a margine della quale sono state effettuati i rilievi di polizia giudiziaria atti a ricostruire la dinamica dell’incendio per la quale non si escluderebbe l’origine dolosa degli eventi. Il bilancio è di 7 auto distrutte dalle fiamme.

