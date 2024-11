Muratori e autotrasportatori in protesta per ottenere una discarica per inerti in città. Un corteo di mezzi manda in tilt il traffico cittadino.

Il corteo (foto Pittalis)

I manifestanti, coinvolgendo la città, hanno percorso dalle 7 alle 10.30 con 100 persone e 25 mezzi il percorso: Campo nero, viale Sardegna, piazza Sardegna, via Lucania, via Lamarmora, rotonde Sanatorio, viale Trieste, piazza Italia Provincia, Municipio e giri intorno a piazza Italia sino alle 10. I manifestanti sono in riunione con il commissario straordinario Giuseppe Ciccolini.

I mezzi (foto Pittalis)

L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini e le istituzioni per la mancanza di un centro di raccolta e trattamento dei rifiuti di cantiere.



