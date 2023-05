Cheikh Serigne Mbengue, 33 anni il prossimo settembre, dal 2009 lavora a Nuoro come ambulante. E ha una virtù sempre più rara: l'onestà.

Due anni fa, era diventato famoso perché aveva trovato un portafoglio con 500 euro all'interno: aveva portato tutto in Questura. La Polizia aveva rintracciato il proprietario e restituito i soldi. E raccontato la sua storia, perché quello del senegalese è un gesto per nulla scontato, ancor di meno perché l'ha ripetuto.

Giovedì sera ha trovato un altro portafoglio, questa volta in viale Repubblica. All'interno 50 euro, una carta di identità e la tessera bancomat. Non ci ha pensato due volte e si è dannato per trovare la proprietaria.

Ha lasciato il suo lavoro, da 30 euro al giorno, e con lo zainetto in spalle è arrivato in una via del quartiere di San Paolo.

Fabio Ledda

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata