A causa della caduta di alcuni calcinacci dal cavalcavia di viale Segni, il traffico è stato momentaneamente bloccato tra via Mannironi e viale Funtana Buddia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono sul posto per mettere in sicurezza la struttura danneggiata. Nessun danno alle auto o alle persone. Fortunatamente, la viabilità su viale Segni rimane comunque transitabile per i veicoli. Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso.

