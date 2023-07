Allarme incendio nella notte a Nuoro.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte in via Lollove, dove è stata segnalata un’automobile in fiamme.

Si tratta di una Volkswagen Golf.

Gli uomini del 115 hanno provveduto a estinguere il rogo, evitando che si propagasse.

Nessuna persona coinvolta, ma la vettura è andata distrutta.

Sul posto anche i carabinieri.

Avviati accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

