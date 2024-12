Un evento straordinario, visto che in tutta Europa sono presenti appena 280 esemplari. Due ibis eremiti sono stati individuati alla periferia di Nuoro, in località Sa Toba. A seguito di una segnalazione, ricevuta dalla sala operativa regionale del Corpo forestale, una pattuglia del Nipaf di Nuoro ha avviato un'ispezione del territorio che ha trovato i due volatili mentre si nutrivano in un campo.

Oltre a un individuo adulto di nome Schneider, munito di apparecchio GPS, si è riscontrata la presenza di un pullo, individuo in giovane età, suo abituale gregario. L'ibis eremita è una specie particolarmente protetta e a forte rischio di estinzione: dall'inizio dello scorso secolo la popolazione ha avuto un calo quasi totale. Motivo per cui il Corpo forestale si è occupato della salvaguardia dei due esemplari, che hanno trascorso la notte in cima a un palo elettrico.

Per i due ibis, che hanno raggiunto la Sardegna e Nuoro in trasferta dalle coste della Toscana, c'è il massimo impegno del Corpo forestale per un attento monitoraggio e soprattutto per garantire la loro incolumità, anche tenendo conto che siamo nel pieno della stagione venatoria. A livello europeo, il progetto "Life20 Northern Bald Ibis" ha come obiettivo quello di rendere la popolazione dell’ibis eremita autosufficiente entro il 2028, per poter sopravvivere possibilmente senza l'intervento umano. I primi risultati sono stati raggiunti dopo oltre vent'anni di sforzi di reintroduzione.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata