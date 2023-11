24 ore in barella al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, in condizioni igieniche precarie, prima di essere trasferita nel reparto di Medicina. È il trattamento riservato a un’anziana nei giorni scorsi: il caso, denunciato dai familiari della donna, ora arriva in Consiglio regionale.

Il consigliere del Pd, Roberto Deriu, ha presentato un’interrogazione rivolta all’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria: «Esprimo sdegno e preoccupazione per quanto accaduto», dice l’esponente dei dem. «Un episodio che, però, è soltanto la punta dell'iceberg: il pronto soccorso del San Francesco vive da tempo in emergenza, con pazienti costretti ad attendere ore prima di essere visitati. Le numerose denunce dei cittadini», prosegue Deriu, «raccontano un sistema mal funzionante e contrario ai principi di tutela del diritto alle cure di tutti i pazienti. Succede a causa della condizione drammatica dell'ospedale che sconta una elevata carenza di medici e infermieri rispetto al fabbisogno necessario e obbliga il personale presente a lavorare in condizioni disumane».

Ecco che il consigliere del Pd chiede provvedimenti: «Occorrono interventi urgenti e risolutivi per le gravi problematiche che affliggono il sistema sanitario locale», conclude. «È doveroso garantire il diritto alle cure dei pazienti e condizioni dignitose per i lavoratori».

