Sono in corso le ricerche degli agenti della Polizia Stradale di Nuoro per l'identificazione dell'anziana che stamani ha rischiato di provocare un gravissimo incidente sulla SS 131 Dcn in località Monte Pitzinnu, all’altezza del bivio di Lula. Dapprima l’auto della donna, un’utilitaria bianca, è stata evitata da un automobilista che viaggiava in direzione di Siniscola, poi un camionista l’ha notata e ha evitato la tragedia fermandosi. Ha infatti incrociato l'auto che viaggiava contromano in e, con prontezza di spirito, ha bloccato il traffico fermando il suo automezzo al centro della carreggiata permettendo alla donna di fare una breve retromarcia e di rimettere l’auto nel corretto senso marcia. Il camionista ha ripreso tutto con il cellulare e ha postato il video che è diventato immediatamente virale sui canali di messaggistica istantanea. La Polizia Stradale di Nuoro, guidata dal dirigente Leo Testa, prosegue le ricerche per identificare l'anziana.

