Diversi studenti di Nuoro segnalati alle autorità competenti per possesso di droga, dopo una serie di controlli effettuati nelle scuole dalla Polizia di Stato.

L’intervento degli agenti è stato sollecitato da alcuni direttori scolastici e negli istituti sono entrate in azione la Squadra Volanti e la Squadra Mobile, coadiuvate dal Reparto Cinofili della Polizia Penitenziaria.

Perquisizioni e ispezioni sono state condotte sia all’interno che all’esterno delle scuole.

Individuate e sequestrate diverse dosi di marijuana, mentre i ragazzi pizzicati in flagranti sono stati stati come detto segnalati come assuntori.

