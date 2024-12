Un Natale riflettendo sul tema della sicurezza stradale e sul triste indice degli incidenti mortali, che vedono la Sardegna in cima alla classifica nazionale del 2023.

Ben 111 i morti nell’Isola ricordati nelle scorse ore in piazza Satta, con dei garofani bianchi a fare da cornice a delle gigantografie che rilanciano il triste primato regionale, con un appello alle istituzioni.

Promotori dell’iniziativa i volontari dell’associazione AdessoBasta, da anni impegnati per rilanciare il tema della sicurezza viaria: hanno ricordato i fratelli Matteo e Francesco Pintor, scomparsi nel dicembre 2017 sulla Ss 129 Nuoro-Macomer.

L'installazione in piazza Satta a Nuoro (foto Onano)

«Quest’anno - racconta Giovanni Pintor, presidente di Adesso Basta - non abbiamo avuto modo di organizzare il tradizionale concerto di fine anno, fermandoci per ripartire con più slancio il prossimo anno. Abbiamo così pensato a un’iniziativa che scuotesse le coscienze e facesse riflettere tutti sul tema della sicurezza stradale».

Aggiunge Pintor: «La scelta di realizzare il flash mob in Piazza Satta non è certamente casuale. Si tratta di uno dei simboli della nostra città dove trovano spazio le opere di Nivola, simbolo di quella gioventù che dobbiamo custodire e proteggere, tenendo alta la sensibilizzazione. Ringraziamo il fiorista Idini per averci donati i fiori».

© Riproduzione riservata