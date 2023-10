Ben 320 chili di alimenti – gamberi, calamari e tranci di tonno ma anche maiale precotto e congelato - senza etichetta e tracciabilità.

È quanto emerso da un controllo dei carabinieri del Nas di Sassari in un ristorante della provincia di Nuoro.

Il cibo, del valore commerciale complessivo di circa 10.000 euro, non aveva indicazioni sulla propria rintracciabilità, come previsto dalle procedure di autocontrollo HACCP.

Non solo: la cucina del locale era completamente sporca, con scarti di lavorazione sui pavimenti, e la parte adibita a magazzino per alimenti e bevande non era stata notificata all’autorità competente.

Il titolare si è beccato una multa di 5.500 euro. Le carenze accertate sono state segnalate all’Asl.

I Carabinieri del Nas di Sassari «stanno effettuando controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, ispezionando e monitorando in particolare le attività di ristorazione ubicate in tutte le località a vocazione turistica».

(Unioneonline/D)

