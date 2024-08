Quattro paesi, mille bambini senza assistenza pediatrica. Succede in quattro importanti centri del Gennargentu, Fonni, Gavoi, Lodine e Ollolai. Unica alternativa per le emergenze il consultorio di Gavoi oppure il pronto soccorso pediatrico del San Francesco di Nuoro.

Già quattro anni fa il paese era rimasto senza assistenza medica per i bimbi. La denuncia sui social della sindaca di Fonni Daniela Falconi che in un post questa mattina spiega: «Da poco più di 24 ore il nostro paese, insieme a Gavoi, Lodine e Ollolai è (di nuovo) senza il pediatra. Quasi 1000 bambini non avranno l’assistenza di base. Pensavamo di esserne usciti nel 2020, dopo quasi due anni di lotte, e dopo che finalmente la nostra sede era stata scelta da una brava dottoressa. E invece no, di nuovo punto e a capo. E alle mamme, alle famiglie voglio dire una cosa, “per essere estremamente sincera”: stavolta sarà ancora più difficile. Rispetto al 2020 i pediatri disponibili sono ancora meno. La ricerca per aprire almeno un ambulatorio Ascot pediatrico per non interrompere il servizio è partita da almeno un mese, senza risultato. La sede è vacante e sarà estremamente complicato assegnarla. Ci si può rivolgere, per necessità, al consultorio di Gavoi, prendendo appuntamento, oppure sapete meglio di me come e cosa fare. È un problema serio, serissimo, enorme. Ma bisognerà come sempre attrezzarsi al massimo per trovare una soluzione».

