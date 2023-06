Nasce "Nuoro città dell'Einstein Telescope", primo forum cittadino sul progetto dell’osservatorio di onde gravitazionali per cui l’Italia ha candidato la miniera dismessa di Sos Enattos, a Lula.

Oggi è stata illustrata la prima iniziativa per promuovere il sito, in programma mercoledì 28 giugno dalle 10 alle 21 all’EuroHotel di via Trieste.

Per gli organizzatori, «rappresenta un'opportunità per l'intera comunità nuorese di partecipare attivamente a fare di Nuoro la città dell'Einstein Telescope. Il nostro obiettivo è quello di consultare e coinvolgere tutti i cittadini di Nuoro - ha detto Samuel Gungui, portavoce del comitato -, sensibilizzarli in merito alle grandissime potenzialità del nostro territorio e renderli una parte attiva di questo processo. È doveroso ripensare e rigenerare la città in funzione dell'Einstein Telescope, un progetto unico al mondo, un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire».

Raffaele Paci, coordinatore del nucleo di progettazione del comitato: «ET farà cambiare radicalmente l’idea di sviluppo del territorio. L'investimento Ue di quasi 2 miliardi fa capire subito la portate del progetto, che garantirà una ricaduta positiva notevole su Nuoro e sul territorio. Ora è necessario collaborare tutti insieme, costruire una rete aperta partendo proprio dal coinvolgimento dell'intera comunità nuorese, al fine di dare un apporto decisivo per la realizzazione di questo investimento strategico».

