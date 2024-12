È morto questa notte a Macomer Martino Corda, ex sindaco socialista di Nuoro dal 1983 al 1985. Aveva 85 anni. Corda era ospite di una Rsa a Macomer e muore sette mesi dopo la moglie Simonetta Murru, 81 anni, prima e unica sindaca di Nuoro dal 1991 al 1992, venuta a mancare lo scorso aprile.

L’annuncio sui social dal figlio Ninni Corda, allenatore di calcio che scrive: «E dopo Mamma te ne sei andato anche tu, mio meraviglioso Babbo, a differenza di Mamma te ne sei andato in silenzio ma sereno, quella serenità che pochi avevano voluto toglierti ma che mai nessuno alla fine ti aveva tolto. Purtroppo non sei arrivato a Natale, era il tuo ultimo obbiettivo che non sei riuscito a raggiungere per salutare i tuoi nipoti, ma nella vita li hai raggiunti tutti come quello di diventare sindaco nella tua amata Nuoro. Ci sarebbero milioni di parole per descrivere la persona che eri, non solo un padre per un figlio, le tue ceneri voleranno nel cielo come tuo desiderio».

